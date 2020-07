Bolsonaristas são bloqueados internacionalmente no Twitter

As contas de bolsonaristas bloqueadas nas redes sociais no Brasil no último dia 24 agora também estão fechadas internacionalmente. Militantes do presidente que estão sendo investigados pela Suprema Corte receberam a notícia de que estão impedidos de postar mesmo alterando sua localização.

A determinação partiu de uma nova ordem de Alexandre de Moraes, responsável pelo inquérito das fake news no STF. Como mostra o Blog do Fausto, o ministro determinou multa caso os perfis continuassem sendo acessados com uma simples alteração na configuração da plataforma. A alternativa estava sendo utilizada por nomes como da militante Sara Giromini e pelo youtuber Bernardo Kuster.

Ainda há outras estratégias sendo utilizadas. O ex-deputado Roberto Jefferson, por exemplo, passou a utilizar a conta de sua filha, a também ex-deputada Cristiane Brasil. Já o blogueiro Allan dos Santos criou uma conta nova para continuar em contato com seus seguidores.