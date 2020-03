Bolsonaristas são suspensos e Eduardo deve perder liderança

Equipe BR Político

O dia não é dos melhores para Eduardo Bolsonaro (PSL-SP). Após ser divulgado informação de que uma página de ataques a parlamentares foi criada de dentro de seu gabinete, o filho do presidente deve também perder a liderança de sua legenda na Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ) acatou parte dos pedidos de suspensão de deputados do partido.

Assim 12 parlamentares ficam assim impedidos de participar de atividades ligadas à sigla: Aline Sleutjes (PR), Bibo Nunes (RS), Carlos Jordy (RJ), Caroline de Toni (SC), Daniel Silveira (RJ), General Girão (RN), Filipe Barros (PR), Cabo Junio do Amaral (MG), Hélio Lopes (RJ), Márcio Labre (RJ), Sanderson (RS) e Vitor Hugo (GO). Com isso uma nova lista para troca de liderança deve ser protocolada, colocando Joice Hasselmann (SP) como líder do PSL.