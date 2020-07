Bolsonaristas têm contas suspensas no Twitter

O Twitter informou que suspendeu perfis de aliados do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira, 24, por determinação do Supremo Tribunal Federal (STF). Entre as contas que estão fora do ar, estão a do ex-deputado federal Roberto Jefferson (PTB), dos empresários Luciano Hang e Otávio Fakhoury, da extremista Sara Giromini e do blogueiro Allan dos Santos.

O bloqueio temporário foi determinado em maio pelo ministro Alexandre de Moraes, no âmbito do inquérito das fake news. A justificativa da medida na decisão do magistrado é a necessidade de “interromper discursos criminosos de ódio”. Na ocasião da solicitação, aliados de Bolsonaro foram alvo de buscas em operação da Polícia Federal no inquérito.

O advogado que representa o empresário Otávio Fakhoury João Manssur, considerou a medida “desproporcional e contrária ao princípio da liberdade de expressão”. Segundo ele, Fakhoury foi surpreendido com a suspensão de suas contas em redes sociais. “A medida de bloqueio acarreta verdadeira censura por impedir a manifestação do pensamento de Fakhoury, garantida pelo amplo sistema de liberdade de expressão consagrado pela Constituição Federal”, afirmou ao Estadão.