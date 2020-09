Bolsonaro: ‘A Amazônia é nossa e nós vamos desenvolvê-la’

Ao lado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e do deputado estadual Frederico D’Ávila (PSL-SP), o presidente Jair Bolsonaro gravou uma mensagem para o Dia da Amazônia, data comemorada neste sábado, 5. Em um vídeo que está sendo divulgado nas redes sociais do presidente, Bolsonaro aparece dizendo que o Brasil é o País “que mais preserva o meio ambiente” e prometeu “desenvolver” a região.

“A Amazônia é nossa e nós vamos desenvolvê-la, afinal de contas lá existem mais de 20 milhões de brasileiros que não podem ficar desamparados”, disse o presidente. Na publicação, ainda disse que a Amazônia é “cobiçada” e está “tomada por ONGs estrangeiras”. Na última quinta-feira, em sua transmissão ao vivo nas redes sociais, Bolsonaro chamou as organizações não governamentais de “câncer”. “Não consigo matar esse câncer em grande parte chamado ONGs que tem na Amazônia”, disse Bolsonaro.