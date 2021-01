Bolsonaro a apoiadores: ‘Não vou discutir Enem com vocês’

Um dia depois de criticar uma questão do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) que comparou o salário dos jogadores de futebol Marta e Neymar, o presidente Jair Bolsonaro disse, nesta terça-feira, 19, que não iria discutir sobre a prova com os apoiadores que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada.

“Não vou discutir Enem com vocês, não”, respondeu Bolsonaro, ao ser questionado por um homem sobre se o presidente teria “informações sobre a prova”.

Na sequência, Bolsonaro disse: “Já melhorou a prova do Enem. Lá tem um banco de dados, que a gente não pode fugir deles.Ele vai mudando devagar”, disse em referência ao “banco de questões” do Enem.

Ontem, Bolsonaro afirmou que algumas questões do Enem são “absurdas” porque pregam a igualdade “por baixo” ao tratar da questão que abordava a diferença salarial entre Marta e Neymar.

Bolsonaro ainda ouviu o apoiador reclamar sobre o conteúdo da prova. “É um absurdo. Dois anos do seu governo e ainda tem…”

Bolsonaro encerrou o assunto criticando o conteúdo do Enem realizado por gestões anteriores. “Lembra dos temas de pouco tempo atrás. Cada tema aí que pelo amor de Deus”, disse.

A próxima etapa da prova vai ser realizada no próximo domingo, 24.