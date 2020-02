Bolsonaro: ‘A democracia nunca esteve tão forte’

Gustavo Zucchi

Mesmo com seus constantes ataques à imprensa, as críticas de seus ministros contra o Legislativo, as greves das polícias militares insufladas por seus militantes, as rusgas mal-resolvidas com governadores e a suspeita morte do miliciano com ligações com sua família, está tudo bem com a democracia na visão de Jair Bolsonaro. O presidente foi ao Twitter “garantir” que “a democracia nunca esteve tão forte”. Segundo o Estadão, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, esteve reunido com o ministro Gilmar Mendes e com o governador João Doria em jantar na residência oficial na noite de quarta-feira e discutiram a “escalada” de autoritarismo” do presidente da República.