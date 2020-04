Bolsonaro a fiéis: ‘Coronavírus está começando a ir embora’

O presidente Jair Bolsonaro não só desrespeita as recomendações das autoridades sanitárias do Brasil e do mundo sobre a necessidade de isolamento social nesta atual fase de disseminação do novo coronavírus como também espalha notícia que não corresponde à realidade divulgada pelo Ministério da Saúde. “Tenho dito desde o começo, há 40 dias. Temos dois problemas pela frente, o vírus e o desemprego. Quarenta dias depois, parece que está começando a ir embora a questão do vírus, mas está chegando e batendo forte o desemprego”, disse o presidente em videoconferência com lideranças religiosas no domingo, 12.

Como você tem lido aqui no BRP, o ministro Luiz Henrique Mandetta e o secretário-executivo João Gabbardo dizem que a expectativa de pico das contaminações continua a ser esperada para o fim de abril e início de maio, com atenção especial para São Paulo, Rio de Janeiro, Fortaleza, Manaus e Brasília. As cinco capitais registram os maiores índices de casos de contaminação pelo novo coronavírus e quadro vulnerável para expansão acelerada da doença e óbitos nas próximas semanas.