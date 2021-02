Bolsonaro: ‘A gente dificilmente vai conseguir formar o Aliança’

O presidente Jair Bolsonaro assumiu nesta terça-feira, 2, que “dificilmente” conseguirá colocar em pé o Aliança pelo Brasil, partido que tenta criar desde 2019. Em conversa com apoiadores que o aguardavam na saída do Palácio da Alvorada, o chefe do Executivo, que está sem partido desde novembro daquele ano, voltou a reforçar que março é o prazo final para uma definição sobre o futuro da legenda.

“A gente dificilmente vai conseguir formar o partido. Em março eu tenho que decidir”, decretou. O apoiador de Bolsonaro disse estar trabalhando na coleta das quase 500 mil assinaturas necessárias para formar o Aliança.

Bolsonaro pediu para que o homem siga na empreitada e justificou o motivo da tomada de decisão ocorrer em março.

“Se eu deixar, até o final do ano para formar, não vai dar tempo de formar a nominada pelo Brasil, que o pessoal quer disputar”, afirmou, em referência à eleição de 2022.

Lançado em novembro de 2019, o Aliança reúne, até agora, apenas 61.707 mil assinaturas validadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), o que representa pouco mais de 12% das 492 mil necessárias.