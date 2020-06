Bolsonaro à procura de um gestor para o Ministério da Saúde?

Apesar de rasgar elogios à condução do ministro interino Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde, o presidente Jair Bolsonaro deixou em aberto a possibilidade de substituir o general “se aparecer um médico gestor”.

“Muitos querem que a gente coloque lá um médico agora, (mas) um médico dificilmente é gestor também. Se aparecer um médico gestor, a gente conversa com o Pazuello”, disse o presidente durante transmissão semanal ao vivo na quinta-feira, 25. Oficialmente, o general ocupa o cargo desde 3 de junho, mas está à frente da pasta há mais de 40 dias.

Antes, no entanto, Bolsonaro afirmou que não pretender substituir mais nenhum ministro. Ontem, ele indicou o professor Carlos Alberto Decotelli da Silva para o Ministério da Educação.

“Espero não trocar nenhum outro ministro. Estamos com uma falta na Saúde, mas se bem que o Pazuello está indo muito bem. A parte de gestão está excepcional, eu nunca vi essa gestão na história. Sabemos que ele não é médico, mas ele está com uma equipe fantástica no ministério”, disse o presidente.