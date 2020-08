Bolsonaro a repórter: ‘Vontade é encher tua boca com uma porrada’

Jair Bolsonaro paz e amor? A fase supostamente pacífica do presidente foi por água abaixo neste domingo, quando, ao ser questionado por um repórter sobre os depósitos de Fabrício Queiroz na conta de sua mulher, a primeira-dama Michelle Bolsonaro, soltou: “Minha vontade é encher a tua boca com uma porrada, tá?”.

A ameaça de Bolsonaro foi feita após uma visita à catedral de Brasília. Os demais repórteres que cobriam sua agenda questionaram se era direcionada apenas ao repórter que fez a pergunta ou a toda a imprensa, mas o presidente deixou o local sem responder.

A revista Crusoé e a Folha revelaram a existência de 21 cheques na conta de Michelle de 2011 a 2016, no total de R$ 72 mil. Antes de ofender o jornalista, Bolsonaro visitou uma quadra residencial na Asa Sul, em Brasília, onde promoveu aglomerações e posou com crianças. Foi na volta que parou na catedral, onde permaneceu cerca de cinco minutos e respondeu ao jornalista com um insulto.