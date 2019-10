Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro voltou a abandonar uma coletiva de imprensa por não gostar de uma pergunta feita por um jornalista. Desta vez, ele encerrou a entrevista ao ser questionado sobre a situação do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, envolvido com um suposto esquema de caixa dois nas eleições do ano passado. Bolsonaro convocou uma entrevista coletiva para falar da situação da mancha de óleo que atinge o litoral do Nordeste.