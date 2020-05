Bolsonaro abre reunião pedindo veto a aumento de servidores

Começou há pouco, a reunião via videoconferência entre o presidente Jair Bolsonaro com governadores dos Estados. Na pauta do encontro, está a sanção do projeto de socorro a entes federativos e o veto ao trecho sobre o reajuste salarial para servidores públicos até o fim de 2021.

“Temos que trabalhar em conjunto a sanção de um socorro aos senhores governadores, de aproximadamente R$ 60 bilhões, também extensivo a prefeitos”, disse o presidente na abertura do encontro. “O que se pede apoio aos senhores é a manutenção de um veto muito importante”, seguiu.

Além dos 27 chefes estaduais, participam do encontro virtual os ministros: Paulo Guedes (Economia), Fernando Azevedo (Defesa), Braga Netto (Casa Civil), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Jorge Oliveira (Secretaria-Geral). Além deles, os presidentes da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), e do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP) também participam da reunião.