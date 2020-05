Bolsonaro acalma eleitores: ‘Ninguém vai querer dar um golpe em cima de mim’

Os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro refletiram na porta do Palácio da Alvorada, nesta manhã de sábado, 2, o temor de que o chefe do Planalto pode sofrer um “golpe” expresso hoje nas redes sociais sob a hashtag #GolpeDeEstado. Um deles falou ao presidente que estava ali diante dele para “repudiar o que aquele Supremo Tribunal Federal está fazendo com o senhor”. Bolsonaro tentou acalmar a claque. “Pessoal, fiquem tranquilos. Ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição, fiquem tranquilos. Ninguém vai querer dar um golpe em cima de mim, não”, respondeu. Hoje, o ex-ministro Sérgio Moro prestará depoimento à Polícia Federal no inquérito aberto no Supremo a partir da denúncia de que Bolsonaro tenta interferir politicamente na PF.

O ministro do STF, Luís Roberto Barroso, afirmou ao Estadão que “impeachment é a última opção” para administrar a decepção numa democracia. A primeira, diz, é a eleição.