Bolsonaro acusa ‘alguns Estados’ de desviar verbas do combate à covid-19

O presidente Jair Bolsonaro insinuou que governadores de “alguns Estados” estariam desviando recursos destinados ao combate ao novo coronavírus. O comentário foi feito na manhã desta quinta-feira, 30, enquanto o presidente falava sobre o achatamento da curva de contágio.

“Nós fizemos tudo que foi possível e mais alguma coisa. Agora cabe aos governadores gerir esse recurso. O que mais nós temos, por parte de alguns Estados, é desvio de recursos. É isso que está acontecendo. Por isso, precisamos da Polícia Federal isenta, sem interferência para poder tratar desse assunto, para poder coibir possíveis abusos”, afirmou. Bolsonaro não apresentou nenhum tipo de indício ou prova para a acusação.

Antes de embarcar para Porto Alegre, onde cumpre agenda hoje, o presidente ainda acusou governadores e prefeitos de não “achatarem a curva” de contágio do novo coronavírus e questionou a veracidade dos números sobre as mortes or covid-19. “O Supremo Tribunal Federal decidiu, o placar foi a zero, que as medidas para evitar, ou melhor, para fazer com que a curva fosse achatada, caberia aos governadores e prefeitos. Não achataram a curva”, disse.

E seguiu com os ataques: “Governadores e prefeitos que tomaram medidas bastante rígidas não achataram a curva, a curva tá aí. Partindo do princípio que o número de óbitos é verdadeiro”, afirmou. Bolsonaro voltou a dizer que a imprensa quer “colocar no seu colo a responsabilidade por mortes” pela covid-19.