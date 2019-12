Equipe BR Político

Jair Bolsonaro admitiu que avalia a possibilidade de Sérgio Moro ser seu vice na eleição de 2022. No último sábado, em conversa com jornalistas no Palácio da Alvorada, o presidente classificou como bom o trabalho atual do vice-presidente, Hamilton Mourão, mas não descartou ter seu ministro da Justiça no lugar do general. “Agora tem que perguntar para o Moro se ele quer, agora ele sabe o que é política”, disse Bolsonaro, destacando que o ex-juiz ainda está em “adaptação” ao mundo da política.