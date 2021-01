Bolsonaro admite recriar Ministério do Esporte para acomodar o Centrão

A generosidade do presidente Jair Bolsonaro com o Centrão nesta fase de campanha pelo comando das duas Casas Legislativas do Congresso foi amplamente exposta nesta sexta, 29, com a promessa de recriar o Ministério do Esporte, entre outras pastas, o que fere sua promessa de campanha de enxugar a máquina administrativa estatal.

“Se tiver o clima no parlamento, ao que tudo indica as duas pessoas que nós temos simpatia devem se eleger, não vamos ter mais uma pauta travada. A gente pode levar muita coisa avante e quem sabe até ressurgir ministérios”, disse o presidente na cerimônia dos Jogos Escolares Brasileiros (JEB’s), em referência aos candidatos Arthur Lira (PP-AL) e Rodrigo Pacheco (DEM-MG), que disputam o comando da Câmara e do Senado, respectivamente.

Para atender aos interesses dos novos aliados do Centrão, com os quais têm contado para emplacar Lira e Pacheco no Congresso, há ainda a possibilidade de dividir o Ministério da Economia e recriar as pastas de Planejamento e de Indústria, Comércio Exterior e Serviços, além de mudanças na Secretaria de Governo e na Secretaria-Geral da Presidência.

Bolsonaro cumpriu sua promessa de reduzir o número de ministérios, o que foi feito por meio de medida provisória, passando de 29 para 22, mas parece ter se arrependido. Se ele pudesse voltar atrás, conforme afirmou hoje, teria tornado ministros os secretários especiais Mario Frias, de Cultura, Marcelo Magalhães, do Esporte, e Jorge Seif, da Pesca. “Eu queria que hoje eu tivesse sido eleito presidente porque algumas coisas a mais eu faria, outras eu não faria. Como, por exemplo, eu tenho três secretários que, seu eu soubesse do potencial de vocês e tivesse mais conhecimento com profundidade da importância, seria um ministério”.