Bolsonaro afaga Guedes em posse pró-cloroquina

O presidente Jair Bolsonaro deu parabéns ao ministro Paulo Guedes na cerimônia de posse do general Eduardo Pazuello como ministro do Ministério da Saúde, nesta tarde de quarta, 16. O afago ocorre um dia após ele bater de frente publicamente com a pasta do economista, ameaçando a equipe com “cartão vermelho”, por discordar da proposta exposta por um secretário de Guedes de congelamento das aposentadorias para bancar o programa Renda Brasil.

Hoje, no entanto, foi diferente. Ao fazer o histórico de seus supostos acertos no combate ao novo coronavírus, o chefe do Planalto exaltou as medidas econômicas criadas por Guedes para conter o desemprego. “Quero cumprimentar a equipe econômica do ministro Paulo Guedes que tomou uma série de medidas para conter o desemprego no Brasil. Parabéns, Paulo Guedes, parabéns a nossa equipe de ministros”, disse Bolsonaro, puxando aplausos. Aliás, não faltaram aplausos também após a declaração do presidente de que alguns governadores “foram tomados pelo pânico proporcionado pela mídia catastrófica que nós temos no Brasil” diante da pandemia.

No evento, Bolsonaro relembrou suas principais teses sobre o combate ao novo coronavírus para afirmar que estavam todas certas, segundo ele. Uma delas era sobre o uso da hidroxicloroquina, cuja caixinha o acompanhava na cerimônia. A outra era de que a contaminação do patógeno entre as pessoas abaixo de 40 anos era de quase zero por cento e que, por isso, não fazia sentido fechar as escolas. “Somos o país com maior número de lockdown nas escolas. Isso é um absurdo”, reagiu, arrancando mais aplausos. Também voltou no assunto de que a política do “fique em casa”, do qual se colocou sempre contra, aumentaria a violência doméstica. “Eu não me acovardei”, disse ele em referência à sua contrariedade com o fechamento do comércio.

Para coroar o encontro, saudou o deputado Osmar Terra (DEM-RS), “um aliado desde o princípio nesta questão, com números, dados e convicção”.