Bolsonaro afasta Bia Kicis da vice-liderança do governo

Por determinação do presidente Jair Bolsonaro, a deputada Bia Kicis (PSL-DF) foi afastada da função de vice-líder do governo no Congresso. A ordem foi publicada em edição extra do Diário Oficial da União (DOU), na noite de quarta-feira, 22.

No início do mês o governo fez outras mudanças nos cargos de vice-liderança da Câmara para alocar deputados do Centrão, os parlamentares Diego Garcia (Podemos-PR), Aloísio Mendes (PSC-MA) e Maurício Dziedricki (PTB-RS), além de oficializar a deputada bolsonarista Carla Zambelli (PSL-SP) como interlocutora do governo.

A mensagem no DOU não traz o nome do substituto de Bia Kicis na função.