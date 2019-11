Bolsonaro afasta possibilidade de troca no MEC

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afastou nesta quarta-feira, 20, a possibilidade de retirar Abraham Weintraub do comando do Ministério da Educação. “Não, por enquanto, não (sobre troca no MEC)”, disse.

O ministro vem sendo criticado por declarações e ataques promovidos nas redes sociais. “Todos os ministros têm liberdade de expressão, só não pode criticar o governo”, completou Bolsonaro.

Como você leu no BRP, a ala militar do governo não está nada contente com o teor das postagens que Weintraub tem feito nas redes sociais. Principalmente as que se referiram à Proclamação da República.