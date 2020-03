Bolsonaro agora destaca pacote do governo contra pandemia

Há alguns dias sem chamar a pandemia do coronavírus de “histeria”, o presidente Jair Bolsonaro decidiu destacar nesta quarta, 18, as medidas que sua equipe econômica vai tomar para evitar a quebradeira na economia dias após colher frutos indigestos dos chefes de Poderes por minimizar os efeitos da covid-19.

Como você leu hoje aqui no BRP, a realização de uma reunião de cúpula dos Poderes, para a qual não foi convidado e na qual o único representante do Executivo foi o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, e a confirmação das primeiras mortes em razão do novo coronavírus levaram o presidente a mudar o tom. O recuo também coincide com as primeiras defesas mais incisivas de seu impeachment, por ex-aliados, analistas e até parlamentares.