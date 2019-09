Bolsonaro agradece a chefes de Estado que ‘ajudaram a superar a crise’

Marcelo de Moraes

Jair Bolsonaro publicou um vídeo com um trecho da reunião dos líderes dos países do G-7, no qual aparece a chanceler alemã Angela Merkel dizendo ao francês Emmanuel Macron que vai ligar para o presidente brasileiro “para não dar a impressão de que estamos contra ele”. Macron chegou a colocar em dúvida a manutenção do acordo comercial entre União Europeia e Mercosul por conta da política ambiental brasileira em relação à Amazônia, mas a negociação interessa comercialmente a países como a Alemanha e Grã-Bretanha, o que enfraquece o movimento francês.

“Desde o princípio busquei o diálogo junto aos líderes do G-7, bem como da Espanha e Chile, que participam como convidados. O Brasil é um país que recupera sua credibilidade e faz comércio com praticamente o mundo todo. Somos uma das maiores democracias do mundo, comprometidos com a proteção ambiental e respeitamos a soberania de cada país. Meu muito obrigado a dezenas de chefes de estado que me ouviram e nos ajudaram a superar uma crise que só interessava aos que querem enfraquecer o Brasil”, escreveu Bolsonaro.