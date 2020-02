Bolsonaro ‘agride’ o jornalismo profissional

Equipe BR Político

Após ataques do presidente Jair Bolsonaro contra a jornalista Patrícia Campos Mello, da Folha, o jornal emitiu nota de repúdio aos comentários feitos pelo chefe do Executivo na manhã desta terça-feira, 18, quando disse que a repórter “queria dar o furo a qualquer preço contra mim”. As declarações foram feitas em frente ao Palácio da Alvorada.

“O presidente da República agride a repórter Patrícia Campos Mello e todo o jornalismo profissional com a sua atitude. Vilipendia também a dignidade, a honra e o decoro que a lei exige do exercício da Presidência”, diz a nota assinada pelo diretor de redação da Folha, Sérgio Dávila.

A declaração feita por Bolsonaro fez uma referência ao depoimento de um ex-funcionário de uma agência de disparos de mensagens em massa por WhatsApp, dado na semana passada à CPMI das fake news no Congresso.