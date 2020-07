Em conversas com sua militância, o presidente Jair Bolsonaro revelou que está aguardando o resultado de um novo exame de coronavírus ainda nesta terça-feira. Segundo o presidente, ele realizou mais um teste para saber se ainda está com a doença, ou se já está sarado. A expectativa é que o resultado saia no máximo até amanhã, quarta-feira, 22. Bolsonaro teve a doença confirmada no último dia 7 de julho. Ou seja, já está há 14 dias em recuperação.