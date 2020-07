Com agenda livre, Bolsonaro aguarda resultado do exame para covid-19

O presidente Jair Bolsonaro aguarda o resultado do exame para covid-19, na manhã desta terça-feira, 7, sem qualquer outro compromisso na agenda.

As atividades previstas para esta manhã, como o tradicional hasteamento da bandeira e a reunião ministerial foram canceladas, após o presidente apresentar sintomas do novo coronavírus. O único compromisso previsto para hoje é um encontro, às 15h, com o ministro-chefe da Secretaria de Governo, Luiz Eduardo Ramos.

A previsão é de que o resultado do exame feito por Bolsonaro saia ao meio-dia. Segundo a CNN Brasil, ontem, o presidente teve febre de 38°C e já tomou duas doses de hidroxicloroquina de maneira preventiva, embora o medicamento não tenha eficácia comprovada no combate à doença e já não faça mais parte dos produtos testados pela Organização Mundial da Saúde.