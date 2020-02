Bolsonaro ainda não decidiu se GLO permanecerá no Ceará

Equipe BR Político

Segundo o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, o presidente Jair Bolsonaro ainda não decidiu se irá prorrogar o período do decreto da Garantia de Lei e da Ordem (GLO) no Ceará, que termina na sexta-feira, 28.

A GLO assegura a presença de militares do Exército para garantir a segurança pública, uma vez que setores da Polícia Militar estão em motim há 10 dias. Nesta quinta-feira, 27, Azevedo se reuniu com o presidente e outras autoridades na sede da pasta para tratar do assunto. Bolsonaro ficou cerca de duas horas no Ministério da Defesa.

Além de Bolsonaro, também estavam presentes os ministros Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública), Luiz Eduardo Ramos (Secretaria de Governo), Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional) e Braga Netto (Casa Civil). O encontro também contou com a participação dos chefes das Forças Armadas, segundo o Broadcast Político.