Bolsonaro anuncia Carlos Alberto Decotelli como ministro da Educação

O presidente Jair Bolsonaro anunciou nesta tarde de quinta, 25, o nome do novo ministro da Educação. É o financista Carlos Alberto Decotelli, ex-presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) da pasta de fevereiro a agosto de 2019. O substituto de Abraham Weintraub se graduou como oficial da reserva da Marinha durante a ditadura. Atuou durante toda a transição de governo Bolsonaro junto à equipe do Ministério da Educação, no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Segundo o MEC, Decotelli é financista, autor de livros e professor. Ele realizou pós-doutorado na Bergische Universitãt Wuppertal, na Alemanha; é doutor em administração financeira pela Universidade Nacional de Rosário, na Argentina; mestre em administração pela Fundação Getúlio Vargas – FGV/EBAPE; MBA em administração pela FGV/EBAPE/EPGE e bacharel em Ciências Econômicas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro – UERJ. Com domínio sobre os temas relacionados a finanças, administração e educação, ele também foi criador do curso Gestão Financeira Corporativa no New York Institute of Finance e coordenador de Finanças Corporativas Internacionais na FGV.