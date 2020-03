Bolsonaro anuncia pacote de medidas para Estados e municípios

Em meio a “guerra” com governadores por causa de desavenças sobre medidas contra o coronavírus, Jair Bolsonaro anunciou a pouco um pacote de medidas visando ajudar Estados e municípios. Pelo Twitter, ele disse que as ações resultarão em um repasse de R$ 85,8 bilhões em recursos. As primeiras novidades virão em duas medidas provisórias que garantirão repasses imediatos aos fundos de saúde estaduais e municipais, com valor de R$ 8 bilhões divididos em quatro meses.

Outra medida anunciada foi uma espécie de “seguro” para a perda de arrecadação decorrente da paralisação de atividades por causa da pandemia. Serão R$ 16 bilhões ao longo de quatro meses como forma de garantir a manutenção dos repasses do Fundos de Participação de Estados (FPE) e Municípios (FPM) nos mesmos níveis de 2019.