Bolsonaro anuncia que vai tratar amanhã de combustíveis no Brasil

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta, 4, que amanhã, 5, haverá anúncio sobre mudanças em política de combustíveis no Brasil. Sem adiantar do que se trata, afirmou apenas que “o assunto de extrema importância tem a ver com caminhoneiros, taxistas, Uber, vocês que têm carro particular. Pretendo tratar de combustível no Brasil”, disse o presidente em cerimônia de inauguração de complexo esportivo em Cascavel (PR). Após reclamar que as alíquotas de ICMS variam de acordo com o Estado “de hoje para amanhã”, acrescentou que “devemos viver na base da previsibilidade”.

“Isso vai chegar nos Estados. Conversei no carro com o Ratinho (governador do Paraná). Por exemplo, vocês sabem que zeramos o imposto chamado Cide? Temos outro imposto que tem a ver com o Pis/Cofins. O nosso é previsível, de 33 centavos. Já o ICMS, cada Estado tem um valor, ele varia de hoje para amanhã. E nós devemos viver na base da previsibilidade. Se não fica difícil se programar. Assim é numa família. E essa questão do combustível tem que ser tratada dessa maneira, e não escondido num canto”, disse ele, agradecendo na sequência aos caminhoneiros a não adesão à greve então programada para o início desta semana.