Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro confirmou nesta tarde de quinta, 13, que o deputado Onyx Lorenzoni vai comandar o Ministério da Cidadania, no lugar de Osmar Terra, e que a chefia da Casa Civil, antes ocupada pelo parlamentar, será exercida pelo general Walter Souza Braga Netto. Na terça que vem, 18, será realizada a transmissão dos cargos no Palácio do Planalto, escreveu ele no Twitter.