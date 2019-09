Bolsonaro anuncia troca de comando na PF do Rio

Vera Magalhães

O presidente Jair Bolsonaro se antecipou à cúpula da Polícia Federal e anunciou a troca do superintendente no Rio de Janeiro. A substituição já vinha sendo discutida, mas o comando da PF foi pego de surpresa pelo anúncio feito por Bolsonaro.

“Todos os ministérios são passíveis de mudança. Vou mudar, por exemplo, o superintendente da Polícia Federal no Rio de Janeiro. Motivos? Gestão e produtividade”, afirmou o presidente nesta manhã. Não é comum o presidente da República se imiscuir diretamente na troca de pessoas na PF –inclusive porque, muitas vezes, como ocorreu recentemente nos governos Lula (mensalão), Dilma (petrolão) e Temer (caso JBS), a PF tem de investigar integrantes do governo. A PF do Rio está envolvida em investigações rumorosas, como a do assassinato da vereadora Marielle Franco e o caso relacionado à movimentação financeira atípica de Fabrício Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro. / Vera Magalhães