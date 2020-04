Bolsonaro apaga vídeo de desabastecimento em BH

Vera Magalhães

O presidente Jair Bolsonaro apagou de suas contas no Twitter e do Facebook, menos de duas horas depois, vídeo em que um suposto feirante não identificado do Ceasa de Belo Horizonte mostrava o mercado vazio e apontava início de crise de desabastecimento na cidade por conta do confinamento ditado pela pandemia de coronavírus.

No vídeo, o feirante chamava os governadores de “corja de canalhas” por determinarem medidas de restrição de circulação e comércio, dizia que Bolsonaro agiu com “responsabilidade” ao tentar determinar uma volta ordenada às atividades de trabalho e previu que a continuidade do confinamento levaria a desabastecimento, fome e conturbação social.

Isso foi feito menos de doze horas depois do pronunciamento do presidente à Nação, em que Bolsonaro amainou o tom, conclamou o entendimento com governadores e prefeitos e não repetiu o estímulo a que as pessoas voltassem a trabalhar. O pronunciamento foi recebido com panelaços em todo o Brasil.

O vídeo do feirante foi desmentido por reportagem da CBN de Belo Horizonte, que foi ao Ceasa e entrevistou administradores e feirantes mostrando que o movimento é normal e não existe risco de desabastecimento.

A postagem do presidente foi usada para impulsionar a hashtag #BolsonaroDay, alusiva ao Dia da Mentira, que é o assunto mais comentado do Twitter no Brasil nesta quarta-feira.