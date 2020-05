Bolsonaro aparece de máscara e rebate apoiadores

Durante conversa com apoiadores, o presidente Jair Bolsonaro surgiu, na manhã desta segunda-feira, 11, usando máscara de proteção contra o novo coronavírus. Em uma rápida paradinha em frente ao Palácio do Alvorada, o presidente rebateu falas dos apoiadores. Na semana passada, o porta-voz da Presidência, Otávio Rêgo Barros, foi diagnosticado com a covid-19.

Uma mulher questionou Bolsonaro sobre a “história da China, de que ela pediu para a OMS segurar a informação”. O presidente ficou em silêncio por alguns instantes e respondeu: “É você quem está dizendo”. Na sequência, Bolsonaro citou reportagem que aponta o aumento na fatura dos cartões de corporativos da Presidência e afirmou que parte do valor foi usado para custear a operação de resgate de brasileiros na China feita pela Força Aérea Brasileira (FAB), e que isso a imprensa não mostra. “Parte dos três aviões da Força Aérea que foram para China buscar os brasileiros que estavam lá foi financiada com cartão corporativo”, disse. A informação de Bolsonaro, no entanto, não é verdadeira, pois a reportagem citada por Bolsonaro aponta o uso para tal fim.

Outro apoiador pediu para que Bolsonaro mandasse “um alô para Ribeirão Preto. Sem paciência que costuma ter com os pedidos dos apoiadores, o presidente respondeu que não mandaria “alô para ninguém”. Outro, questionou o presidente sobre “por que o ministro da Saúde está demorando para endossar o uso da hidroxicloroquina?”. Como resposta, Bolsonaro afirmou que “não é verdade essa informação. Tá no protocolo”, rebateu. E seguiu dizendo que em alguns Estados o medicamento não está disponível, mas que nas farmácias de Brasília, por exemplo, tem.