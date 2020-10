Bolsonaro após café com Maia: ‘E daí, estou errado?’

Após se reunir na manhã desta segunda-feira, 5, em um café da manhã com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), o presidente Jair Bolsonaro justificou o encontro a apoiadores dizendo que é o parlamentar quem “faz a pauta na Câmara”.

“Com quem eu tomei café aqui agora, sabem?”, perguntou aos apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. “Rodrigo Maia. E daí? Estou errado? Quem é que faz a pauta na Câmara?”, questionou.

De acordo com o Broadcast Político, além de Maia, o presidente recebeu hoje, o relator do orçamento e da PEC Emergencial, senador Márcio Bittar (MDB-AC), e o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho. O encontro não estava previsto na agenda oficial de Bolsonaro.

Aos apoiadores, o presidente disse ainda que pode sancionar amanhã o projeto que altera o Código de Trânsito Brasileiro (CTB). “Talvez, amanhã, eu ‘vou sancionar’ com ele (Maia) e com o Alcolumbre a mudança no Código de Trânsito”, comentou.