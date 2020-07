A Secretaria Especial de Comunicação Social da Presidência informou que o presidente Jair Bolsonaro “apresenta boas condições de saúde” no momento e “evolui bem” no tratamento da covid-19, em nota no fim da tarde desta quinta-feira, 9. Bolsonaro teve o diagnóstico de contaminação pelo coronavírus confirmado na terça e segue, desde então, no Palácio da Alvorada. Segundo a nota, o presidente continua sendo acompanhado, “conforme rotina”, pela equipe médica da Presidência da República.