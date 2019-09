Equipe BR Político

Novo boletim médico do estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro destaca a melhora progressiva do presidente. Bolsonaro estaria sem dor, afebril e com melhora dos movimentos intestinais. Ele reagiu bem à dieta dieta líquida, segue com alimentação parenteral (endovenosa) e fisioterapia respiratória e motora. Na sequência houve uma coletiva do porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, que brincou que o presidente estaria disposto até mesmo a ir ao jogo do Palmeiras, seu time de coração.