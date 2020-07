Bolsonaro apresenta sintomas de coronavírus

O presidente Jair Bolsonaro está apresentando sintomas de coronavírus. Toda a agenda da semana está suspensa até segunda ordem. “Eu vim agora do hospital, fiz uma ‘chapa’ de pulmão. Tá tudo limpo. Fiz exame do covid agora há pouco, mas tá tudo bem”, dosse para apoiadores na frente do Palácio da Alvorada. “Não pode chegar muito perto não, tá. Recomendação para todo mundo.”

Segundo a CNN Brasil, Bolsonaro estaria com 38º de febre e taxa de oxigenação no sangue de 96%. Ele afirmou para a emissora que está tomando hidroxicloroquina. Os exames foram feitos no Hospital das Forças Armadas e os resultados devem sair nesta terça-feira, 7, por volta do meio-dia.