Bolsonaro: ‘Árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia’

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro iniciou o discurso na cerimônia do Dia do Soldado, nesta sexta-feira, 23, dizendo que “árdua é a missão de desenvolver e defender a Amazônia”. “Muito mais difícil foi a missão dos nossos antepassados de conquistá-la e mantê-la”, afirmou o presidente. A fala ocorre em um momento em que o governo está mergulhado numa crise por conta das recentes declarações do presidente sobre os incêndios na região amazônica.

Em sinal de apoio, Bolsonaro chegou ao evento acompanhado do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. Sem citar nomes, Bolsonaro afirmou que o Brasil tem inimigos e que eles estão ganhando a “guerra da informação”. “Não nos faltam inimigos, como os de sempre, que teimam em ganhar a guerra da informação”, declarou, de acordo com o Broadcast Político.

