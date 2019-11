Bolsonaro assina carta de desfiliação do PSL

Equipe BR Político

Uma semana depois de anunciar a criação de um novo partido, a Aliança pelo Brasil, o presidente Jair Bolsonaro assinou nesta terça-feira, 19, a carta de desfiliação do PSL. O documento será entregue ao partido e à Justiça Eleitoral ainda hoje, segundo o Broadcast Político.

Com isso, o caminho fica livre para que Bolsonaro possa assumir a presidência da nova legenda. A reunião para o lançamento do partido será realizada nesta quinta, em Brasília.

A advogada do presidente Karina Kufa, afirmou que não há nenhum obstáculo para que o presidente possa ocupar também o posto da presidência do partido. Admar Gonzaga, advogado que integra a equipe de consultores que atua no processo da saída do presidente do PSL, afirmou que essa é a hipótese viável e “aconselhada.” Eles se reuniram com Bolsonaro nesta tarde.