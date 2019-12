Bolsonaro assina indulto para policiais condenados por crimes culposos

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro assinou na noite desta segunda-feira, 23, o indulto de Natal, segundo a Folha. Ele beneficiaria agentes de segurança condenados por crimes culposos (sem intenção) cometidos durante o exercício do trabalho. O indulto deve ser publicado no Diário Oficial desta terça-feira, 24. O Estadão adiantou no último sábado que o benefício assinado por Bolsonaro iria incluir policiais. No Congresso, como mostrou o BRP, a oposição promete fazer um pente-fino na lista de beneficiados para verificar se integrantes de milicias foram beneficiados pelo indulto.