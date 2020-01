Bolsonaro assina MP para liberar R$ 892 milhões a MG, ES e RJ

Equipe BR Político

O presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta quinta, 30, que editou uma medida provisória para liberar R$ 892 milhões aos Estados do Sudeste mais afetados pelas chuvas em janeiro, Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O anúncio ocorre enquanto o presidente visita Belo Horizonte, cujo prefeito, Alexandre Kalil (PSD), afirmou ontem que a capital vai precisar do governo federal entre R$ 300 milhões e R$ 400 milhões para corrigir os estragos provocados pelas enchentes. Até o momento, cerca de 44 mil pessoas estão desalojadas e 55 morreram em razão do fenômeno climático em Minas.