Bolsonaro assina MP que abre crédito extra de R$ 20 bi para compra de vacinas

O presidente Jair Bolsonaro assinou na manhã desta quinta-feira, 17, uma medida provisória que destina R$ 20 bilhões em crédito extraordinário para o Ministério da Saúde realizar a compra de vacinas contra a covid-19 e imunizar a população brasileira a partir do próximo ano.

A assinatura ocorreu durante cerimônia de posse, no Palácio do Planalto, do novo ministro do Turismo, Gilson Machado. A MP será publicada ainda hoje em edição extra do Diário Oficial da União (DOU). O texto da MP ainda não foi divulgado pelo Palácio do Planalto.

Como se trata de um crédito extraordinário, ele não depende da aprovação da Lei Orçamentária de 2021.

De acordo com nota da Secretaria-Geral da Presidência, a verba será utilizada para comprar vacinas, seringas e agulhas, além da logística, da comunicação e todas as outras despesas que sejam necessárias para vacinar a população.

“Esse montante não é destinado a nenhuma vacina específica e poderá ser utilizado conforme o planejamento e as necessidades do Ministério da Saúde”, diz o governo em nota.