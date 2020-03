Bolsonaro assinou sem ler MP

O Estadão conversou com o ministro da Economia, Paulo Guedes, sobre a trapalhada na publicação da MP do Trabalho, que permitia suspender contratos de trabalho por quatro meses sem compensação para os trabalhadores. Segundo ele, o presidente da República não tinha a menor ideia do que estava sendo proposto, mas mesmo assim, assinou a medida provisória. “Houve um mal entendido. Começou todo mundo a bater e dizer que estão tirando do trabalhador. O presidente virou e disse: “Tira isso daí, está dando mais confusão do que solução”. Ele ligou para mim e perguntou. ‘PG, o que está havendo?’ Eu falei que era uma coisa boa, mas não normatizou”. Eu disse, presidente, ainda não está redondo. Ele disse: ‘Tira, porque eu estou apanhando muito. Vocês arredondam e depois mandam’. Politicamente, ele fez certo. Foi uma precipitação mandar sem estar definido”, relatou Guedes.