Bolsonaro ausente em fórum do Holocausto

Equipe BR Político

No contexto da recente tensão do governo com a comunidade judaica após o ex-secretário de Cultura Roberto Alvim discursar a favor de tese nazista, o presidente Jair Bolsonaro não vai comparecer ao 5.º Fórum Mundial do Holocausto, nesta quinta, 23, em Israel. Segundo o Itamaraty, a ausência se deve à viagem que o presidente faz à Índia, onde deve pousar na sexta, 24, em visita oficial para assinatura de acordos comerciais. O representante brasileiro será o embaixador do Brasil em Israel, Paulo César Meira de Vasconcellos.

Cerca de 50 delegações estrangeiras devem comparecer ao evento que marca o aniversário de 75 anos da libertação do campo de concentração Auschwitz, como os presidentes da França, Emmanuel Macron, e Rússia, Vladimir Putin. Donald Trump enviou o vice-presidente, Mike Pence.