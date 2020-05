Bolsonaro avisa que AGU pode ir à Justiça contra governadores

Irritado com a negativa de vários governadores em adotar seu último decreto sobre atividades essenciais, Jair Bolsonaro avisou que a Advocacia-Geral da União pode ir à Justiça contra os Estados. Em rápida coletiva na porta do Palácio da Alvorada, o presidente reforçou que, caso algum governador considere inadequada a decisão presidencial, deverá ou pedir para um parlamentar entrar com um decreto legislativo, ou procurar o Judiciário. “Havendo descumprimento, a AGU vai se empenhar, talvez na esfera judicial, para que o governador cumpra o decreto”, disse.