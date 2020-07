Bolsonaro avisa que vetará projeto sobre fake news após ‘consulta popular’

Em sua transmissão ao vivo nas redes sociais, Jair Bolsonaro avisou que, caso o projeto que trata de fake news seja aprovado pela Câmara, ele irá vetar. “O pessoal está apanhando muito nas mídias sociais. Conversei com um senador que votou favorável ao projeto e ele se desculpou, falou que tinha se equivocado”, disse o presidente. Ele afirmou que fará uma “consulta popular”, sem especificar como seria, para avaliar o que deve ser vetado no projeto.

Nesta semana, o Senado aprovou o projeto de lei de autoria do senador Alessandro Vieira (Cidadania-SE) por apenas 44 votos favoráveis. Bolsonaro ainda afirmou ser a favor da “total liberdade de imprensa”. “Eu duvido qual cidadão no Brasil é mais criticado na internet do que eu”, acrescentou.