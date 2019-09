Bolsonaro avisou Davi sobre escolha de Aras

Depois de tomar a decisão de indicar Augusto Aras para comandar a Procuradoria-Geral da República, Jair Bolsonaro se preocupou em avisar o presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP). Como a nomeação precisa ser aprovada pelos senadores, o presidente decidiu fazer o gesto para começar a preparar o terreno para facilitar sua aprovação.

Para ser efetivado no posto, Aras precisa passar por uma sabatina no Senado e ter seu nome aprovado pela maioria dos parlamentares. Tradicionalmente, o escolhido pelo presidente visita previamente os senadores justamente para se apresentar e quebrar resistências. Mas, por conta do desgaste do governo Bolsonaro, esse processo poderá ser mais complicado. Por conta disso, Bolsonaro decidiu tomar a iniciativa de procurar o presidente da Casa para facilitar esse processo.