Bolsonaro baixa o tom também no Twitter

A verborragia de Jair Bolsonaro, que teve seu ápice momentâneo no último domingo de manifestações contra o Congresso, também foi mitigada nas redes sociais do presidente. Após dar uma coletiva em um tom bem ameno, conclamando uma união entre os Poderes, Bolsonaro foi ao Twitter avisar que está junto do Legislativo e do Judiciário no combate ao coronavírus. “O caos só interessa aos que querem o pior para o Brasil. Se, com serenidade, população e Governo, junto com os demais poderes, somarmos os esforços necessários para proteger nosso povo, venceremos não só este mal como qualquer outro!”, escreveu.

Nesta terça-feira, 17, foram registradas as primeiras mortes devido ao covid-19 no País. Bolsonaro anunciou que estará reunido nesta quarta-feira, 18, com seus ministros e que ainda está convidando para uma conversa os presidentes do Legislativo, Rodrigo Maia e Davi Alcolumbre, e do Judiciário, Dias Toffoli.