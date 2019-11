Bolsonaro: ‘Brasil em primeiro lugar’

Equipe BR Político

A política externa do governo brasileiro tem “olhos postos no mundo, mas em primeiro lugar no Brasil”, disse o presidente Jair Bolsonaro nesta quinta-feira, 14, em sessão plenária do segundo e último dia da cúpula dos Brics. Qualquer semelhança com a máxima “America First”, do presidente americano Donald Trump, não é mera coincidência.

Segundo o Broadcast Político, Bolsonaro também afirmou que a presidência do Brasil no bloco, em 2019, “priorizou obtenção de resultados concretos ao nossos povos”, e “ajudará nosso grupo a contar com respaldo popular mais sólido”. “Umas das prioridades foi aproximar o conselho de empresários do banco (Novo Banco de Desenvolvimento, o Banco dos Brics)”, disse. Segundo Bolsonaro, essa medida reflete o objetivo do governo, com desestatização e reformas. “Asseguro a empresários que seguirei pessoalmente empenhado em recuperar a economia”, afirmou.

“O Brics sai fortalecido, com manifestações claras de convergência, de propósito e do interesse comum em levar adiante nossa cooperação”, continuou o presidente brasileiro. No evento, os cinco chefes de Estado aprovaram a “Declaração de Brasília”, documento que reflete a posição dos Brics sobre: a necessidade de reforma do sistema multilateral; a importância do fortalecimento da arquitetura econômica financeira internacional; o imperativo de se resolver situações e crises regionais por meio do diálogo e da diplomacia; e o futuro da cooperação intraBrics.