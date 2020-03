Bolsonaro: ‘Brasil não será como a Itália’

Apesar dos números preocupantes do crescimento no número de infectados e mortos no Brasil devido ao coronavírus, o presidente Jair Bolsonaro disse que o País “não será como a Itália”. Em entrevista ao Programa do Ratinho, Bolsonaro voltou a comparar o país europeu com o bairro de Copacabana, no Rio, devido ao alto número de idosos. Disse ainda que a situação se assemelha a uma “guerra, em que nem todos vão morrer”. “Estamos ajudando a imunizar o Brasil”, afirmou.

Sobre as medidas que podem em breve ser tomadas, frisou novamente que é contra o fechamento de estabelecimentos como shoppings e centros religiosos. Defendeu também que estradas permaneçam abertas.