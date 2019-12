Bolsonaro: ‘Brasil será destaque no cenário internacional’

Equipe BR Político

Mesmo com o País tendo recebido destaque negativo ao longo de 2019 na comunidade internacional, sobretudo devido à questão ambiental, o presidente Jair Bolsonaro afirmou nesta sexta-feira, 6, que sua gestão colocará o Brasil em uma posição de destaque no cenário internacional. O presidente reafirmou que assumiu um País com vários problemas, inclusive éticos, mas disse que o destino da Nação está mudando, segundo o Broadcast Político.

“Temos um governo que respeita a família, honra os militares e adora a Deus”, afirmou, durante discurso a cerimônia de Declaração de Novos Aspirantes na Academia da Força Aérea, em Pirassununga, interior de São Paulo. “Não teremos obstáculos intransponíveis pela frente”.